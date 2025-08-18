В США раскрыли трехшаговую стратегию Трампа по Украине

Стратегия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта состоит из трех шагов. Ее детали раскрыло издание Axios со ссылкой на источники из администрации Трампа.

© Lenta.ru

По данным источников, первым шагом стратегии стала встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, посвященная шагам к миру. Предстоящие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским станут вторым шагом этого плана. Третьим пунктом является организация встречи Путина и Зеленского.

«Все — не только всегда оптимистичный Дональд Трамп, но и [спецпосланник Стивен] Уиткофф и [госсекретарь США Марко] Рубио — ожидают, что Путин встретится с Зеленским», — заявил в беседе с изданием неназванный советник американского лидера.

Названо условие выхода США из урегулирования по Украине

Ранее канал Sky News сообщил, что Рим и Женева рассматриваются в качестве городов, где могла бы состояться встреча Путина, Трампа и Зеленского.