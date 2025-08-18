Трамп анонсировал указ против голосования по почте на выборах в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что перед промежуточными выборами в США в 2026 году подпишет указ против голосования по почте и «спорных» электронных систем.

«Я собираюсь возглавить движение по отмене голосования по почте и, кроме того, крайне неточных, очень дорогих и спорных электронных систем голосования», — написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте, в то время как другие отказались от этого способа из-за «массовых случаев мошенничества».

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что президент России Владимир Путин на встрече якобы высказал ему своё мнение о несовершенстве американской избирательной системы, что привело к проигрышу действующего президента на выборах 2020 года.