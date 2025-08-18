Премьер Республики Сербской Радован Вишкович подал в отставку

Политик заявил, что Народная Скупщина изберёт новый состав кабинета министров. «Это мой вклад в как можно более широкий консенсус в Республике Сербской. Должен напомнить, что конституция и закон о правительстве говорят, что когда избираете правительство, избранный премьер может заменить до трети правительства без формирования нового кабинета министров», — сообщил Вишкович на пресс-конференции. Он добавил, что его решение согласовано с президентом Милорадом Додиком и председателем парламента Ненадом Стевандичем. Вишковича избрали премьером в 2018 году. Он будет исполняющим обязанности до того, как Скупщина утвердит новый состав кабинета министров. Уйти в отставку он решил во время обострения отношений между руководством энтитета Республика Сербская и официальными властями Боснии и Герцеговины, в состав которой входит этот автономный регион.