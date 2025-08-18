Западные СМИ причитают из-за саммита на Аляске и его последствий — они считают, что «Трамп проиграл Путину», а «Запад проиграл Украину». Как сообщает РИА Новости, цель этих заявлений — создать эмоциональное давление на американского президента США Дональда Трампа, чтобы задеть самолюбие и вызвать эмоциональную реакцию.

Как отмечает автор публикации, Европа, американские и европейские СМИ хотят торпедировать мирный процесс на Украине. Этого не скрывают, как и того, что рассчитывали на заносчивый характер американского лидера на саммите с президентом России Владимиром Путиным.

Например, немецкая газета Tagesspiegel пишет, что «Трамп отступает», когда дело касается Путина. Она утверждает, что президент США стал заложником спецоперации. Ей вторит норвежская Aftenposten, подчеркивая, что американский лидер «мог бы вести себя более шумно».

Основное разочарование западных аналитиков сводится к тому, что Трамп согласился с невозможностью немедленного прекращения огня как условия для дальнейших переговоров. Хоть логика абсурдна, она постоянно повторяется: «Путин не хочет мира, поскольку призывает к мирному соглашению, а не к перемирию».

В статье особенно выделяют отчет американского Института изучения войны. Его авторы утверждают, что украинская армия не сможет безопасно и организованно отойти из находящейся под контролем части ДНР без полного прекращения огня на всем театре военных действий. Вместе с тем аналитики точно понимают, что за прекращением огня без договоренностей последует не вывод частей ВСУ, а укрепление их позиций.

Не исключено, что эти аргументы на встрече с Трампом будет приводить Владимир Зеленский и его европейские союзники. Они едут в Белый дом в надежде сорвать мирный процесс, но осторожно — чтобы американский президент не отказался от поддержки Украины.

Еще сложнее приходится тем, кто одновременно выступает и за Трампа, и против России. Например, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после победы американского президента на выборах постоянно заявлял, что тот усилит поддержку Киева, а теперь вынужден выкручиваться. Недавно он опубликовал статью, в которой утверждал, что после встречи на Аляске Трамп понял, с кем имеет дело, и усилит давление.

Вместе с тем Джонсон предпочитает не вспоминать, что обещал усиление давления еще до инаугурации Трампа. Кроме того, он заявил о «прозрении» главы американской администрации.

«Трамп, риелтор, обнаружил, что дело не в недвижимости. Дело не в географии или территории. Дело в судьбе. Речь идет о праве украинцев выбирать свою судьбу как свободной и независимой европейской нации. Это означает, что война не закончится, пока Путин не примет истину: он проиграл битву за судьбу Украины», — писал он.

Однако и сам экс-премьер понимает, что Россия не проиграет, из-за чего формула «до последнего украинца» продолжает служить для такой публики основополагающей. Автор статьи считает, что ее же будут озвучивать в Белом доме на новой встрече, доказывая Трампу, что украинцы имеют право «выбирать собственную погибель».