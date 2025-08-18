В Киев приедет делегация США

В Киеве ожидают в сентябре делегацию из США, которая займется поисками проектов для инвестиционного фонда в рамках реализации совместного соглашения о недрах. Об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев на презентации плана действий правительства.

"Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев. Приедет большая делегация из Штатов в сентябре с поездками по Украине, чтобы ознакомиться с подобными проектами. Надеемся, в этом году будут понятны первые инвестиции фонда", - сказал министр.

По его словам, сейчас уже профинансированы первые проекты по соглашению. Также в парламенте есть законопроекты для стимулирования крупных инвестиций. "Работа по фонду ведется еженедельно", - отметил Соболев.

По итогам работы делегации США, информировал он, в сентябре состоится заседание совета фонда, на котором будут зафиксированы первые практические решения о его запуске.

Соглашение о недрах

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США соглашения по недрам. 12 мая оно было ратифицировано, а затем документ подписала бывшая тогда первым вице-премьером Юлия Свириденко.

Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для реконструкции Украины, в который будет поступать 50% доходов страны от добычи полезных ископаемых - не только редкоземельных металлов, но и других ресурсов, в том числе, титана, урана, лития. Изначально данное положение распространялось на газ, нефть и инфраструктуру их добычи и транспортировки (то есть, фактически, на доходы компаний "Нафтогаз" и "Укрнафта"), однако из финальной версии это положение, по информации газеты Financial Times, было удалено.

США будут главным бенефециаром фонда, а также будут контролировать его деятельность, в том числе, выдачу лицензий на разработку ископаемых, получат право проводить аудит деятельности. При этом из окончательной версии соглашения, согласно данным европейских и украинских СМИ, было удалено также указание суммы, которую Киев должен вернуть США за счет пополнения фонда - $500 млрд. В текст было добавлено положение о том, что средства фонда будут инвестироваться в проекты на Украине.

Финальный вариант соглашения не содержит каких-либо гарантий безопасности со стороны США, чего пытался добиться Киев. Соглашение носит рамочный характер, готовятся специальные документы, регламентирующие деятельность фонда и другие аспекты экономического взаимодействия Украины и США.