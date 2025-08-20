Еще один бывший член СНГ захотел вступить в ЕС

Грузия вступит в Европейский союз (ЕС) в ближайшем будущем. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает «Первый канал Грузии».

При этом он отметил, что Грузия в процессе евроинтеграции стремится к сохранению свои традиционных ценностей и обвинил Брюссель в препятствовании этому.

«Конечно, наше желание и цель — членство в ЕС, но для сохранения мира и развития в нашей стране мы должны в первую очередь защитить суверенитет и независимость», — подытожил Кобахидзе.

Грузия была членом Содружества независимых государств (СНГ) с 1993 по 2009 год. Она вышла оттуда в период президентства Михаила Саакашвили после российско-грузинского конфликта 2008 года. Украина также окончательно вышла из организации в 2018 году.

Ранее секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал Украину пешкой в контексте переговоров на Аляске президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. «Встреча показала всему миру, что Украину, к сожалению, использовали действительно в качестве пешки», — рассказал чиновник.