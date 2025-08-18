В Британии рассказали о «самых опасных» 24 часах для Киева и ЕС

Обозреватель британского таблоида Daily Mail Эндрю Нил считает, что ближайшие 24-48 часов станут «самыми опасными» для Украины и ее европейских союзников. Он предупредил, что Владимир Зеленский может столкнуться с новым «наказанием» со стороны президента США Дональда Трампа.

После переговоров президента РФ Владимира Путина и Трампа на Аляске в Белом доме примут Зеленского. К встрече Трампа с Зеленским присоединятся канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп изложил свои требования вечером 17 июля, призвав Зеленского отказаться от претензий на Крым и от идеи вступления в НАТО.

«Если Зеленский будет сопротивляться, его, несомненно, ждет еще одно наказание, подобное тому, которое Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс устроили в феврале, когда Зеленский в последний раз побывал в Овальном кабинете», - заявил Нил.

По мнению автора статьи, когда дело касается Украины, Путин и Трамп «фактически поют по одним и тем же нотам». Трамп хочет, чтобы США «ушли с Украины», и Путин стремится к тому же, подчеркнул Нил.

В отличие от февральского визита, Зеленского поддержат лидеры европейских стран, у которых возникли опасения, что встреча с Трампом 18 августа может закончиться плохо и Зеленский снова «попадает в ловушку».

«Трампу, по большому счету, все равно. Он не считает будущее Украины насущной проблемой для Америки. Его не особенно волнует, получит ли Украина шанс стать динамичной, процветающей европейской демократией», - подчеркнул автор статьи.

По мнению Нила, Трамп не очень любит Европу. За исключением Британии, к которой он сохраняет привязанность из-за шотландских корней матери и симпатий к королевской семье. Трамп считает чиновников ЕС заговорщиками, цель которых - обмануть Америку в вопросах международной торговли. Вместо объединения важнейших союзников США он видит в Евросоюзе группу не слишком дружелюбных соперников.

Нил считает, что Трамп - не отклонение от нормы. Прежнее положение дел в американо-европейских отношениях не восстановится после его ухода. В Вашингтоне сейчас единодушно признают необходимость разворота Америки от Европы к Тихоокеанскому региону, где США смогут сконцентрироваться на борьбе с Китаем.