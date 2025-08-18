Зеленский прокомментировал удар по азербайджанской нефтебазе

Удар Вооруженных сил (ВС) России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR является ударом по энергетической независимости Украины.

События, связанные с предприятием Азербайджана в Одессе, прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Был и сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», — написал он.

В ночь на 18 августа Российская армия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Позже уточнялось, что речь идет об ударе по нефтебазе азербайджанской компании.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и Владимир Зеленский осудили удар по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR 10 августа. Тогда сообщалось, что в случае повторения ударов Баку снимет эмбарго на поставки оружия Киеву.