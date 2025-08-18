Европейскому союзу следовало бы пойти на примирение с Россией, назначив переговорщика от своего имени и проведя встречу с Москвой. Это позволило бы урегулировать украинский конфликт без катастрофических последствий, которые могут возникнуть в случае дальнейшей эскалации, заявил РИА Новости создатель нидерландской правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.

Йонге отметил, что проведение собственной конференции было бы «самым разумным решением» для Европейского союза. Речь не идет о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «и подобных ей людях, которые уже запятнали свою репутацию», отметил правозащитник. Однако пока, по его словам, европейские лидеры полностью погружены в собственный мир фантазий».

«Им стоило поступить бы так же, как сделал (президент США Дональд) Трамп, и закончить конфликт элегантно, а не с катастрофическими последствиями», — подчеркнул создатель нидерландской правозащитной организации.

В минувшую пятницу на территории Аляски состоялись переговоры между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча лидеров прошла на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате «три на три» длились два часа и сорок пять минут. От России в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От Соединенных Штатов присутствовали государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.