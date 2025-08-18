СМИ: европейцы хотят повторить "модель саммита на Аляске"

Европейские лидеры, которые собираются в Вашингтоне участвовать во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, настаивают, чтобы формат общения с прессой был построен по "модели саммита на Аляске" с РФ. Как пишет газета Corriere della Sera, этот вопрос обсуждался накануне во время видеоконференции "коалиции желающих".

Как утверждает издание, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая уже прибыла в Вашингтон, предупредила европейских коллег, что есть опасность, что во время общения с прессой все внимание на себя перетянет Трамп, а позиции Зеленского и европейских участников не будут услышаны.

"Поэтому они пытаются оказывать давление на Белый дом, чтобы была принята модель Аляски: поочередные заявления без ответов на вопросы", - пишет газета.

Мелони также предупреждает, что европейцы должны потакать американскому президенту. Еще одна задача европейцев - не допустить повторения сцены первой встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете, которая закончилась перепалкой. По словам Мелони, есть риск, что Трамп скажет, что Украина не хочет мира, а Европа не сотрудничает, поэтому американцы напрямую договорятся с русскими.

По утверждению газеты, внутри "коалиции желающих" существует противостояние между Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, у которого сохраняются амбиции выступать во главе Европы. В частности, Мелони не разделяет его идею о направлении европейских войск на Украину для наблюдения за будущим перемирием. Тогда как Макрон не поддерживает идею Рима о применении 5 статьи Устава НАТО о коллективной обороне к Украине. Кроме того, Париж не хочет, чтобы возможная трехсторонняя встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным с участием Зеленского состоялась в итальянской столице, предпочитая город в Швейцарии.

К концу дня в Вашингтоне Дональд Трамп должен принять Владимира Зеленского. Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече. Свое участие помимо Мелони подтвердили Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александер Стубб, также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Трампа с Путиным. Стороны выразили удовлетворение прошедшими переговорами, в ходе которых был "достигнут прогресс". По итогам встречи лидеры выступили с короткими заявлениями для прессы, пресс-конференции с ответами на вопросы не проводилось.