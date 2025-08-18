Политолог рассказал о страхах лидеров ЕС перед их встречей с Трампом по Украине

Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером прокомментировал предстоящие переговоры американского президента Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС по вопросам урегулирования конфликта на Украине, а также рассказал об опасениях европейских политиков, связанных с усилением политического влияния президента США.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 18 августа, Трамп проведет в Белом доме переговоры по Украине с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. В списке запланированных встреч Трампа значатся: канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, французский президент Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, британский премьер-министр Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Трамп не хочет затягивать процесс урегулирования украинского конфликта и стремится выступить в роли миротворца, отметил специалист.

Он старается все сделать быстро, поскольку не готов тратить весь свой президентский срок на бесконечные переговоры. Так что на встрече в Белом доме американский президент поставит Зеленского перед выбором, мол, либо ты принимаешь очень удобные условия по урегулированию, которые были обозначены в ходе переговоров на Аляске, либо США прекращают финансовую и военную поддержку Украины. Соответственно, Зеленский находится в положении цугцванга – оба варианта ведут к ухудшению его положения. Если он примет предложение Трампа и пойдет на уступки, то он потеряет позиции среди своего электората, а также среди украинских националистов. Если же он не примет эти условия, то потеряет США в качестве своего союзника и донора. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

В случае отказа украинского президента от сегодняшних предложений Трампа для Украины американцы попытаются найти замену Зеленскому на посту главы государства, считает аналитик.

«Они попытаются найти такого человека, который согласится быть более лояльным США и Трампу лично, такого, который согласится подписать мирное соглашение», - подчеркнул эксперт.

Некоторые страны Европы ориентируются на США при принятии политических решений, добавил политолог.

«Поэтому в случае отказа Зеленского от планов Трампа начнется самое интересное – цепная реакция. Если он не примет условия соглашения и будет блокировать позицию Трампа, то на Украину в дальнейшем не пойдут и общеевропейские транши. То есть тут произойдет некая атомизация – поддержка Украины в Европе будет осуществляться не на общеевропейском уровне, на национальном. Ее будут оказывать лишь ряд стран, таких как Франция, Великобритания или Германия. Вместе с тем со временем и эта поддержка будет сокращаться, и положение Украины на земле будут ухудшаться еще сильнее. То есть то предложение, которое сегодня Трамп сделает Зеленскому, очень комфортно для него. Следующее предложение будет намного хуже», - заявил Орлов.

Многие действующие лидеры ЕС опасаются роста политического влияния Трампа в Европе, к которому могут привести его мирные усилия по Украине, отметил эксперт.

«Европейских лидеров пугает не столько поражение Украины (с этим, убежден, они уже глубоко смирились), сколько возможная победа Трампа в процессе урегулирования конфликта. Завершение конфликта и подписание мирного соглашения придаст Трампу статус вожака коллективного Запада. Это то, что на сегодняшний день имеют США в целом, но пока не имеет лично Трамп. Европейские правительства пока не признают действующего американского президента в качестве своего лидера, поскольку у того есть свое видение мироустройства и свои принципы ведения дел. Так что заключение мирного соглашения по Украине – это страшный сон для Европы. Ведь фактически оно будет означать поражение НАТО и Европы в целом, а также продемонстрирует политическое лидерство Трампа. После этого он сможет начать реализовывать внутри Европы те проекты, которые не сегодняшний день не могут быть приняты европейцами. Трамп сможет и запустить процесс по установлению контроля США над Гренландией, и увеличить свое влияние на внутреннюю политику Европы, к примеру, начать нагнетать антимигрантские настроения. Помимо прочего, тут речь идет об усилении влияния европейских правых партий, которое, в свою очередь, означает скорое поражение действующих лидеров Европы. Так что для них сегодняшний разговор в Белом доме – это не что иное, как попытка спасти собственную шкуру», - заключил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта в республике по текущей линии фронта, чтобы не выводить Вооруженные силы из Донбасса. Об этом ранее сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источник.