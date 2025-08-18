Названа главная проблема переговоров Трампа и Зеленского о мире

Европейские лидеры будут сопровождать украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне, надеясь избежать повторения скандала. В то же время переговоры могут пойти по совершенно непредсказуемому сценарию. Главную проблему миротворчества американского лидера Дональда Трампа назвал газете «Взгляд» политолог Александр Рар.

© Lenta.ru

Он предположил, что у президента США есть договоренность с российским лидером Владимиром Путиным, которую он предложит Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС. Если предложение отвергнут, глава Белого дома выйдет из игры. На этом фоне, отметил Рар, европейцы осознают, что ссориться с Трампом опасно, так что они будут вести себя сговорчиво.

«Основная проблема — в Зеленском», — указал эксперт.

В ходе саммита, продолжил он, на первый план выйдет не тема гарантий Украине, а территориальный вопрос. Зеленский может отклонить все предложения Вашингтона, допустил политолог. «Он понимает, что украинские националисты воспримут сдачу территорий в пользу России как капитуляцию. В результате это приведет к тому, что Зеленского сместят, он потеряет власть», — порассуждал аналитик.

Он высказался о том, что Зеленский будет вести двойную игру — выступать за мир и одновременно пытаться втянуть ЕС в серьезный конфликт с Москвой.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что если президент Украины в разговоре с Трампом будет демонстрировать упрямство, европейские лидеры ему не помогут. Он обратил внимание, что Зеленскому отведено менее двух часов на разговор. Это, по мнению депутата, свидетельствует о том, что украинский президент будет больше слушать, чем говорить.