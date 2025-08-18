Зеленский вновь проигнорировал деловой стиль на встрече в США

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом в Вашингтоне в простой черной футболке. Кадры с этих переговоров Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

На записи можно увидеть, что украинский президент вместо делового костюма вновь сделал выбор в сторону футболки и черных брюк. При этом Келлог явился на встречу с Зеленским в сером костюме, в белой рубашке и галстуке бордового цвета.

Переговоры Келлога и Зеленского проходят 18 августа в отеле Hay-Adams в Вашингтоне неподалеку от резиденции президента США.

После этого планируется встреча Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Как стало известно порталу Axios от источников, скорее всего, украинский лидер переоденется к этому моменту и наденет на переговоры с Трампом черный пиджак, однако обойдется без галстука. По данным журналистов, представители Белого дома якобы напрямую узнавали у украинской стороны, собирается ли Зеленский придерживаться официального стиля в одежде во время своей поездки в США.

Во время предыдущего визита Зеленского в Белым дом, который состоялся в конце февраля, разразился скандал из-за его внешнего вида. Тогда он проигнорировал просьбы администрации американского лидера одеться подобающе на встречу с Трампом и явился в Овальный кабинет в повседневной одежде.