Зеленскому не оставили выбора: каждое решение – самоубийство

После триумфального визита Владимира Путина на Аляску Зеленский оказался в крайне сложной ситуации. Мяч оказался на его стороне, и теперь украинскому президенту предстоит сделать болезненный выбор: согласиться на территориальные уступки России, которые поддержал Дональд Трамп, или отказаться от предложения Путина, что неминуемо вызовет гнев американского лидера и приведёт к прекращению военной помощи Киеву.

Эксперты подчёркивают, что у Зеленского практически нет безопасного пути. Российская дипломатия на Аляске сумела убедить Вашингтон в необходимости согласия Киева на условия Москвы, оставив украинскому руководству лишь минимальное пространство для маневра.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского намечена на понедельник в 20:15 по московскому времени, после чего к обсуждению подключатся европейские лидеры. Зеленский уже прибыл в Вашингтон, а Трамп решил провести часть переговоров с ним в формате тет-а-тет, одновременно встречаясь с представителями ЕС. Такая схема позволяет американскому президенту усилить давление и попытаться склонить украинского лидера к своему видению исхода переговоров.

Накануне встречи Трамп сделал ряд громких заявлений, которые фактически демонстрируют согласие США с российской позицией. Президент подчеркнул, что Крым, «отданный» Обамой без единого выстрела 12 лет назад, назад не вернется, а вступления Украины в НАТО не будет. В социальных сетях он написал: «Некоторые вещи никогда не меняются», чётко обозначив американскую линию в этом конфликте.

Дональд Трамп продемонстрировал готовность поддержать инициативу Путина, которая предполагает полное закрепление контроля России над Донбассом при параллельной заморозке линии фронта в других регионах с целью заключения соглашения с Киевом. Об этом сообщили европейские источники, знакомые с переговорами Трампа с Зеленским и руководителями стран ЕС, подчеркнув, что американский лидер открыто выразил согласие с этим сценарием.

Ранее агентство Reuters распространило предполагаемый план Путина по урегулированию конфликта на Украине. Документ подразумевает вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, а также официальное признание российской власти над Крымом и запрет Киеву на вступление в НАТО. Спецпосланник Трампа Уиткофф уточнил, что Вашингтон и Москва уже согласовали рамки гарантий безопасности для Украины, а теперь окончательное решение остаётся за Киевом. В понедельник Трамп намерен обсудить с Зеленским конкретные территориальные уступки.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что заключение сделки потребует взаимных компромиссов, и именно ради этого Зеленский прибывает в Вашингтон. По словам Рубио, если украинский президент не желает раздражать американскую администрацию, ему придётся рассмотреть возможность территориальных уступок в пользу России.

В то же время Киев демонстрирует готовность отказываться от прямой поддержки предложений Путина, одобренных Трампом, хотя пока лишь на словах. Зеленский настаивает, что настоящие переговоры могут стартовать только там, где проходит линия фронта, считая, что зона противостояния является наиболее подходящей площадкой для диалога. Он подчеркнул, что европейские партнёры поддерживают такой подход, за что Украина выражает им признательность.

Кроме того, украинский лидер акцентировал внимание на конституционных ограничениях, которые исключают возможность передачи территорий или ведения «земельных торгов». Он заявил, что первоочередной задачей остаётся прекращение боевых действий, после чего можно переходить к обсуждению мирного соглашения. На совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский подчеркнул, что стабилизация фронта является необходимым условием для любых последующих дипломатических шагов.

Financial Times сообщает, что Зеленский рассматривает возможность компромисса и готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по существующей линии фронта, сохранив присутствие ВСУ в Донбассе. Однако, по оценке экспертов, такой сценарий не найдет поддержки у Владимира Путина, а Дональд Трамп также не рассматривает его как приемлемый вариант.

Ранее стало известно, что президент США планирует провести трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского уже 22 августа. Об этом Трамп проинформировал европейских лидеров в ходе телефонного разговора, отмечает издание Axios, подчеркивая важность согласования позиций между сторонами.

В итоге Зеленскому фактически остаётся выбирать между двумя крайне неприятными сценариями. Либо он сразу признает поражение, уступает часть территорий и принимает условия Москвы, либо рискует разочаровать Трампа, лишиться американской помощи и утратить контроль над территориями на поле боя. Основное различие между этими вариантами заключается лишь в том, что первый путь способен сохранить жизни тысяч украинских военных.

Если Зеленский примет предложение Дональда Трампа, предполагающее признание контроля России над частью Донбасса и заморозку линии фронта в остальных регионах, США и Европа, вероятно, сохранят поддержку Украины, а риск дальнейшей эскалации снизится. Военные смогут удерживать оставшиеся территории, что позволит сохранить боеспособность армии и спасти жизни солдат. Однако внутренне такой шаг станет ударом по репутации Зеленского: признание утраты территорий вызовет резкую критику со стороны радикальной части общества и политических оппонентов, усилив угрозу массовых протестов.

Если же Киев откажется идти на компромисс, последствия могут быть ещё более серьёзными. Россия получит сигнал, что Украина не готова уступать, что повышает вероятность новых наступательных операций на ключевых направлениях. В то же время Трамп может сократить военную помощь или оказать давление на европейских союзников, ограничивая финансирование и поставки вооружений. Такой сценарий позволяет Зеленскому сохранить изрядно пошатнувшийся имидж перед нацистами, но повышает риск затяжной войны с огромными разрушениями и человеческими потерями. Международная поддержка при этом станет менее предсказуемой, так как Запад будет оценивать эффективность украинской стратегии.

Таким образом, Зеленский оказался перед крайне трудным выбором: соглашение с Трампом может сохранить жизни военных и стабилизировать внешнюю поддержку, но ударит по внутренней легитимности его власти, и без того весьма шаткой. Отказ от компромисса может обернуться серьёзными военными и дипломатическими потерями. На фоне прошедшего саммита с участием Трампа и Путина решение украинского лидера станет ключевым фактором для дальнейшего развития или окончания конфликта.