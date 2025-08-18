Обзор иноСМИ: «сильное давление» Трампа на Зеленского и что США предложат Киеву

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Си следит за подходом Трампа к России»

Экс-представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что глава Китая Си Цзиньпин внимательно следит за подходом президента Дональда Трампа к переговорам России и Украины. Как пишет The Hill, по мнению Хатчисон, если Запад окажется слабым по отношению к России - и если Москва не столкнется с «адекватными последствиями» - Си может рассмотреть текущий момент как возможность взять Тайвань под контроль.

Как заявила дипломат, сейчас Си «наблюдает за тем, не рухнет ли Запад, не сдастся ли он и не бросит ли Украину». По мнению Хатчисон, если американцы будут колебаться или «откажутся от возможности обеспечить безопасность западных границ», для Си Цзиньпина это будет означать, что настало время «сделать то, чего он давно хотел». В то же время экс-посол похвалила Трампа за решение пригласить европейских лидеров на встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Она отметила, что вопросы безопасности европейских союзников станут частью этих переговоров, и призвала оставить «последнее слово» за Украиной.

В Германии сообщили о «сильном давлении» Трампа на Зеленского

Немецкий депутат Норберт Рёттген заявил, что президент США Дональд Трамп усилит давление на Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки. Об этом сообщает портал Tixio со ссылкой на интервью Рёттгена газете Rheinische Post. Депутат обратил внимание, что Трамп начал публично оказывать давление на Украину сразу после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

По мнению Рёттгена, Зеленскому стоит ждать усиления давления на встрече с Трампом в Белом доме 18 августа. Депутат подчеркнул, что ситуация остается «серьезной и напряженной». Он добавил, что европейцы заняли «четкую и единую позицию», пообещав поддерживать Украину до конца, но Европе не хватает ресурсов, с помощью которых она может обеспечивать свою безопасность, одновременно помогая Киеву.

Что Трамп предложит Украине

Осведомленные источники Bloomberg сообщили, что гарантии безопасности, предлагаемые Украине в обмен на сделку с Россией, могут включать отправку в страну «сил поддержки», мониторинг и обеспечение воздушного прикрытия. По данным собеседников агентства, лидеры западных стран обсуждали возможность предоставления Киеву гарантий, аналогичных обязательствам стран НАТО по коллективной обороне.

В то же время источники Bloomberg подчеркнули, что создать механизм, подобный гарантиям НАТО, будет непросто. Альтернативой этому механизму может стать поддержка со стороны США или реализация ранее согласованных Британией и Францией планов, которые включают отправку европейских сил на Украину. Россия ранее не раз отвергала такие инициативы. Гарантии безопасности станут основной темой встречи Трампа с Зеленским в Белом доме, на которой также будут присутствовать европейские лидеры и генсек НАТО Марк Рютте.

«Переговоры Путина, Трампа и Зеленского под вопросом»

Неназванный представитель Белого дома заявил газете The Washington Post, что США надеются провести трёхстороннюю встречу между американским президентом Дональдом Трампом, главой России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на этой неделе. Но, по словам источника газеты, Белый дом не рассчитывает, что встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа обязательно приведет к этому.

Работа над гарантиями безопасности для Украины, вероятно, будет длительным процессом, и боевые действия будут продолжаться, пока уточняются детали, отмечает The Washington Post. При этом Зеленский продолжает настаивать на полном прекращении огня до начала любых обсуждений. Он поблагодарил США за готовность присоединиться к будущим гарантиям безопасности, но призвал проработать их детали. Госсекретарь США Марко Рубио не стал вдаваться в подробности о том, какие гарантии безопасности хотели бы видеть США, но заявил, что если Трамп предложит какие-либо обязательства со стороны Америки, это будет «очень важным шагом». По словам экспертов и украинских политических деятелей, на встрече в понедельник Зеленскому придется «балансировать на грани», чтобы не разозлить Трампа и в то же время убедить президента США в «невыполнимости» его новых предложений.

В Китае похвалили переговоры Путина и Трампа

Китайская газета Global Times назвала переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске «позитивным шагом на пути к миру». По версии газеты, эта встреча «в очередной раз показала», что каким бы сложным ни был конфликт, возвращение к диалогу и переговорам - единственный путь к его разрешению.

За последние три года попытки некоторых стран разжечь пламя кризиса и введение санкций не изменили ход конфликта, а, напротив, затянули его, подчеркивается в статье. Global Times отмечает, что траектория политического урегулирования украинского вопроса «постепенно проясняется». Хотя процесс остается сложным, противоречия и разногласия постепенно смягчаются. По сообщениям СМИ, Россия смягчила свою позицию, а Трамп больше не говорил о 100-процентных пошлинах против Москвы и ее торговых партнеров. Переговоры продвигаются медленно, но в итоге могут привести к сближению позиций и даже к полному устранению разногласий. Global Times отметила, что Китай приветствует постоянные контакты между Россией и США, улучшение их отношений и политическое урегулирование украинского кризиса.