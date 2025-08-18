Желание канцлера ФРГ обеспечить Украине гарантии безопасности Североатлантического альянса де-факто означает присутствие военнослужащих бундесвера на Украине, что делает Германию потенциальной мишенью, заявила на своей странице в социальной сети сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Эйфория Мерца по поводу "гарантий безопасности" НАТО для Киева фактически означает: немецкие военнослужащие на Украине!», - поделилась своей точкой зрения она.

По мнению политика, тяга канцлера к профилированию на внешней политике делает ФРГ потенциальной мишенью, в то время как Соединенные Штаты отходят назад. Германии необходимо примирение с Российской Федерацией, а не постоянная конфронтация, резюмировала Вайдель.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в понедельник хозяин Белого дома Дональд Трамп будет обсуждать с главой киевского режима Владимиром Зеленским территориальный вопрос. Западные СМИ писали о том, что Трамп сообщил лидерам Европы, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения. При этом американский госсекретарь Марко Рубио до этого опроверг сообщения о поддержке Вашингтоном передачи всего Донбасса под контроль Российской Федерации. Вместе с тем он указал на то, что подобные решения должен принимать Киев в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить". Сам же глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только на трехсторонней встрече с участием американского лидера и президента РФ Владимира Путина.