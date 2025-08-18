Лидеров ЕС назвали «няньками» Зеленского

Австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель заявил, что присутствие европейских лидеров на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского не поможет урегулированию. Об этом эксперт рассказал «Известиям».

После переговоров президента РФ Владимира Путина и Трампа на Аляске в Вашингтоне примут Зеленского. К встрече Трампа с Зеленским присоединятся канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

Сообщалось, что основной темой встречи станут гарантии безопасности, которые Украина сможет получить, если заключит соглашение с Россией. Поппель назвал европейских лидеров, которые решили приехать на переговоры, «няньками» Зеленского.

«Все эти фигуры, которые поддерживали Украину оружием и деньгами, и теперь они тоже хотят участвовать в обсуждении? <…> Только я думаю, что господин Трамп поймет, что нет никакого смысла продолжать переговоры с этими людьми, потому что они развалили Европу», - заявил Поппель.

Он добавил, что лидеры стран ЕС не помогали урегулированию, поэтому не должны участвовать в переговорном процессе. По мнению аналитика, они лишь помешают новым переговорам.