Германия выводит конфликт ЕС и России на новый уровень, усиливая вражду с Москвой. Как сообщает РИА Новости, это происходит на фоне падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца, который отработал в должности 100 дней. Правящая коалиция из Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и вовсе не может решить ни проблему с отсутствием поддержки со стороны граждан, ни кадровые вопросы между собой.

Критическое падение

Согласно данным социологического института INSA, 60% немцев недовольны действующим правительством, а одобряют его работу только 27%. В июле показатели были иными — 44% и 37% соответственно. Кроме того, 59% неудовлетворены Мерцем, а его рейтинг за первые 100 дней составил всего 30%. Для сравнения, у предшественника канцлера Олафа Шольца после первых 100 дней на посту рейтинг был 43%.

Кроме того, если бы парламентские выборы прошли сейчас, правящая коалиция не набрала бы большинства. 49% респондентов считают, что текущее правительство не продержится у власти до конца 2029 года.

Исследовательский институт Forsa зафиксировал еще более печальную для властей картину. Самой популярной оказалась АдГ — 26%. Рейтинг ХДС/ХСС составляет 24%, СДПГ и «Зеленых» — 13%, а «Левых» — 11%.

Провальные решения и реформы

Весной ХДС/ХСС и СДПГ разработали коалиционный договор, в котором постарались учесть все возможные разночтения. Однако до истечения 100 первых дней правления коалиция начала разваливаться. Основной проблемой стала попытка СДПГ ввести в Конституционный суд своего кандидата Фрауке Брозиус-Герсдорф — представители ХДС/ХСС отказались голосовать за нее.

Брозиус-Герсдорф не является политиком: она известный юрист и преподавательница Потсдамского университета. Многие правые консерваторы считают ее левым радикалом из-за работы над вопросами искусственного прерывания беременности. СМИ писали о проведении кампании по ее дискредитации, а избраться ей в результате не помогла даже поддержка Мерца.

В целом аналитики отмечают, что успеха канцлер пока добился только в борьбе с миграцией, что было одним из ключевых пунктов его предвыборной программы. Фактически он аннулировал действие Шенгенского соглашения о перемещении в ЕС: при пересечении границы людей проверяют, им сложнее получить гражданство и вид на жительство. Однако это привело к конфликту с Польшей — Варшава считает, что Берлин незаконно выдворяет мигрантов на ее территорию. В результате польские власти пошли на ответные меры и также ввели пограничный контроль.

В экономике все хуже. Мерц хотел нарастить госдолг ради выхода из кризиса, однако это запрещено конституцией. Канцлер воспользовался поддержкой уходящего парламента, но реформа не принесла результата — дополнительный кредит в 500 млрд евро был нивелирован торговой войной между ЕС и США. Пострадала не только репутация Мерца, но и социальная сфера — образовавшуюся дыру в бюджете пришлось залатывать за ее счет.

Провалы во внутренней политике Мерц попытался компенсировать внешнеполитической активностью. Он посещал Киев и страны Евросоюза, обещал передать Украине дальнобойные ракеты, грозил России новыми санкциями. Но и тут реализоваться не удалось.

Нереализованные надежды

Как считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, в первые 100 дней правления канцлер доказал, что Россия еще будет вспоминать Шольца как друга.

«Он понимал природу отношений между Москвой и Берлином. В том числе ценил вклад Советского Союза в победу над фашизмом. Это сказывалось на внешнеполитических решениях Шольца. Например, он не хотел передавать Украине дальнобойные ракеты», — пояснил эксперт.

Политолог отмечает, что Мерц стремится стать лидером объединенной Европы, однако пока не в силах составить конкуренцию французскому президенту Эммануэлю Макрону — не хватает политического веса. Бондаренко также напомнил, что Мерц единственный в истории ФРГ канцлер, которого утвердили не с первого раза.

«На этом фоне можно ожидать, что популярность АдГ еще больше усилится, но вряд ли в ХДС/ХСС согласятся на дальнейшую честную конкуренцию. Скорее всего, "Альтернативу" просто запретят», — заключил Бондаренко.

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская отметила, что у Мерца всегда был низкий рейтинг, однако отсутствие ощутимых успехов за время правления усугубило ситуацию.

«Случились скандалы, связанные, например, с Конституционным судом и Израилем. Вместо всего этого люди хотели получить уверенность в завтрашнем дне. Такое чувство было у них при правлении Ангелы Меркель, но Мерц не смог им его вернуть», — указывает политолог.

В то же время Хорольская считает, что правительство не распустят до 2029 года. ХДС/ХСС это не нужно, поскольку на посту канцлера находится их человек, а у СДПГ слишком низкий рейтинг для инициации досрочных выборов в парламент.