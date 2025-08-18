Президент Украины Владимир Зеленский готов провести в Вашингтоне капитуляцию под видом дипломатического успеха.

Сценарий завершения конфликта назвал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

«Судя по заявлениям [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, [президента Франции Эммануэля] Макрона и самого Зеленского, сценарий уже написан: Украина сдает все, что требуют, а нам продавать это будут под видом "гарантий безопасности". Фактически — капитуляция», — заявил нардеп.

Он выразил уверенность, что любой вариант мира станет спасением для Украины, и добавил, что желательно, чтобы Москва и Вашингтон добились отставки Зеленского.

Встреча с Трампом для Зеленского может стать «кошмаром»

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Зеленский готов пойти на частичные уступки для разрешения конфликта. Уточняется, что он согласен на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта.