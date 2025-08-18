Жители Кишинева вышли на митинг против «клоунов режима»

Сторонники молдавского блока «Победа» провели митинг в поддержку активистов, задержанных во время протестов в Кишиневе. Об этом рассказала газета «Известия».

На акции сторонников блока «Победа» 16 августа были задержаны около 70 человек. Полиция назвала акцию незаконной, полицейские составили на протестующих 148 протоколов. Участники акции выступали против политики президента Майи Санду.

«Известия» опубликовали кадры с нового митинга, прошедшего 18 августа. Участники митинга заявили, что в Молдавии активистов «задерживают без причин и судят без вины».

Протестующие принесли с собой плакаты с надписями «Полиция: от защитников правопорядка до клоунов режима», «Беспредел вместо закона! Полиция, вернись к своим обязанностям!» и другими.

Осенью 2025 года в Молдавии должны пройти парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия страны ранее отказала блоку «Победа» в регистрации на выборах. Представители ЦИК заявили, что входящие в блок партии не предоставили необходимых документов. Также в избиркоме заявили, что в создании блока участвовал Илан Шор, партия которого была признана неконституционной в Молдавии.

Представители «Победы» назвали это решение политически мотивированным. Список блока возглавила лидер Гагаузии Евгения Гуцул, которую в августе приговорили к семи годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании партии Шора. Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано.