В США указали на пилюлю, которую придется проглотить Зеленскому

Владимира Зеленского ожидают сложные переговоры по территориальному вопросу с американским президентом Дональдом Трампом, заявил директор по центральноевропейским исследованиям Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш. Как он рассказал телеканалу CNN, есть четкое понимание, что властям Украины придется "проглотить горькую пилюлю", так как любые иллюзии о возвращении Крыма и большей части Донбасса развеяны.

Трамп, по словам Инглиша, весьма недвусмысленно дал понять Зеленскому, что ему придется смириться: «утраченные территории в долгосрочной перспективе основном потеряны». То есть любые "иллюзии" Киева о возвращении контроля над Крымом или Донбассом развеялись.