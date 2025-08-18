Число погибших в Газе из-за боевых действий с 2023 года превысило 62 тыс.

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года вследствие боевых действий и ударов израильских ВВС, увеличилось до 62 004, более 156 тысяч получили ранения. Об этом сообщил Минздрав анклава в Telegram-канале.

По данным ведомства, за прошедшие 24 часа жертвами эскалации конфликта в секторе стали не менее 60 местных жителей, еще 344 пострадали и обратились за медицинской помощью.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. По версии Нетаньяху, цель этих действий - "не оккупация Газы", а "освобождение" сектора от военного присутствия радикалов из ХАМАС. 17 августа начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что ВС еврейского государства вскоре перейдут к операции в городе Газа.