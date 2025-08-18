Эксперт Инглиш: Зеленскому придется проглотить горькую пилюлю
Украинского президента Владимира Зеленского ожидают непростые переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Речь будет идти в том числе о территориальном вопросе.
Об этом заявил телеканалу CNN директор по центральноевропейским исследованиям Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш.
В кулуарах есть четкое понимание того, что Киеву придется «проглотить горькую пилюлю», поскольку любые иллюзии о возвращении Крыма и большей части Донбасса развеяны, считает эксперт.
«Трамп недвусмысленно дал понять Зеленскому, что утраченные территории в основном потеряны в долгосрочной перспективе», — отметил Инглиш.
По мнению эксперта, любые «несбыточные мечты» Киева о возвращении Крыма или Донбасса лишены оснований.