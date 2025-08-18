Фиаско Владимира Зеленского в Белом Доме может повториться. Как сообщает «Царьград», журналист и аналитик Чей Боуз напомнил, что прошлая встреча американского лидера Дональда Трампа с украинским политиком обернулась для последнего «кошмаром».

Напомним, что в феврале встреча Трампа и Зеленского закончилась скандалом — глава киевского режима выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы тот досрочно покинул Белый дом. 15 августа президент США провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, после чего назначил Зеленскому новую встречу на понедельник, 18 августа, — она будет первой с февраля.

«Страны ЕС и Британия были главным двигателем этого конфликта на Украине и являются им сейчас. Мы же видим, что американцы рады возможности прагматически подойти к диалогу с Россией. И мы видели, что произошло в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом, это был кошмар», — прокомментировал ситуацию Боуз.

Европа же намерена продолжать военный конфликт. По словам аналитика, ЕС осознает, что с каждым днем теряет влияние, из-за чего лидеры Евросоюза попробуют испортить то, о чем договорились Москва и Вашингтон.