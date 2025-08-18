В Киеве забили тревогу из-за публикации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с предупреждением главе киевского режима Владимиру Зеленского, сообщает CNN.

Публикация вызвала обеспокоенность в Киеве и других столицах Европы, что хозяин Белого дома попытается навязать Зеленскому идеальное видение президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта, и что американский лидер обвинит Украину и прекратит участие в конфликте, если глава киевского режима откажется от этого невозможного выбора, своей точкой зрения автор публикации.

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что глава киевского режима Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в Североатлантический альянс.

Раскрыты детали обещанных Киеву гарантий безопасности

Ранее сообщалось, что 18 августа в Вашингтоне пройдет встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в которой поучавствует американский вице-президент Джей Ди Вэнс, который до этого вступал в перепалку с главой киевского режима. Об участии в мероприятии заявили также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. При этом в средствах массовой информации сообщалось, что хозяин Белого дома сначала встретится тет-а-тет с Зеленским и только потом – с лидерами Европы.

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для бывшей советской республики. Спецпредставитель Дональда Трамп Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам кризиса на Украине.