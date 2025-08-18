Стало известно о панике Киева из-за предупреждения Трампа

В Киеве забеспокоились из-за заявления президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский может «почти немедленно» добиться завершения конфликта на Украине. Об этом пишет CNN.

«Публикация вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение [президента России Владимира] Путина по урегулированию конфликта, и что Трамп обвинит во всем Киев и прекратит участие в конфликте, если Зеленский откажется от этого невозможного выбора», — говорится в статье.

Американский лидер накануне встречи с украинским коллегой заявил, что тот может «почти немедленно» завершить конфликт с Москвой. Он подчеркнул, что условием этого станет отказ Украины от Крыма и членства в НАТО.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Зеленский может пойти на уступки для урегулирования конфликта с Россией. По данным источников издания, политик готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта, но не согласен с выводом войск из Донбасса.