Китай прокомментировал улучшение отношений между Россией и США

В Китае приветствуется улучшение отношений России и США. С таким заявлением на брифинге в понедельник выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

В минувшую пятницу на территории Аляски состоялись переговоры между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча лидеров прошла на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате «три на три» длились два часа и сорок пять минут. От России в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От Соединенных Штатов присутствовали государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

По словам дипломата КНР, «Китай приветствует взаимодействие России и США, улучшение двусторонних отношений, способствующее политическому урегулированию украинского кризиса». Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает все инициативы, направленные на достижение мирного разрешения конфликта на Украине.

Ранее турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер заявил, что Трамп будет использовать угрозы в адрес западных стран, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Пока все идет по плану американского президента, отметил специалист.