Европа в обозримом будущем обязательно сдаст Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Как обратил внимание политик, в одной из своих публикаций The Times написала, что в случае провала американских усилий по посредничеству в мирном урегулировании на Украине президент США Дональд Трамп может сделать Зеленского "козлом отпущения".

"И тут вопрос - сдадут ли европейские хозяева наркофюрера, записав украинский конфликт в убытки, или будут бороться за его рентабельность. В Европе нет единого мнения по этому поводу, - отметил Медведчук в своей авторской статье на "Смотрим.ру". - Так что Зеленского обязательно сдадут, если не в ближайшее время, то в обозримом будущем.

По мнению лидера движения, в Европе начинают подозревать, что "им подсунули тухлый товар" и от него надо избавляться.