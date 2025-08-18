The Wall Street Journal сообщает, что европейцы ожидают сегодня жёсткого давления со стороны Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Речь идёт о том, чтобы украинский лидер принял предложения Москвы и вывел войска из Донбасса в обмен на прекращение военных действий.

По словам европейских дипломатов, ключевой задачей Зеленского станет попытка убедить американского президента в том, что существуют альтернативные сценарии для завершения конфликта. В Брюсселе подчеркнули: если глава Украины просто отвергнет условия Кремля, это вновь приведёт к обострению отношений с Трампом, подобному тому, что уже наблюдалось в феврале.

Европейские чиновники в неофициальных беседах признают: вернуть все территории Украина не сможет. Однако они настаивают на том, что занятые Россией регионы должны оставаться временной проблемой и никогда не могут быть закреплены юридически за Москвой.

Отмечается, что вместе с Зеленским в Белый дом отправятся и представители Европы. При этом украинский лидер ещё на выходных дал понять, что не согласен с рядом положений американского мирного плана. Он заявил, что в первую очередь необходимо установить режим прекращения огня, а уже потом обсуждать итоговые договорённости.

Трамп же, напротив, поддержал позицию Владимира Путина: по его мнению, важен не временный перерыв в боевых действиях, а долгосрочное соглашение, которое зафиксирует новое положение дел. Зеленский в ответ утверждал, что переговоры должны вестись не под диктовку оружия, а вдоль линии соприкосновения, где у сторон есть шанс обсуждать условия напрямую.

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что не готов передавать России Донецкую область. Он объяснил это тем, что Конституция Украины исключает возможность сдачи территорий или торговли ими. При этом СМИ сообщают, что Трамп поддержал требование Москвы об отводе украинских войск с территории всего Донбасса.

Зеленский также отмечал, что конкретных договорённостей по гарантиям безопасности пока не существует. В Киеве рассматривают вступление в Европейский союз как часть такого пакета гарантий.

Автор канала Win\win, комментируя ситуацию, заявил, что визит Зеленского в Белый дом заранее предрешён и фактически станет для него «приговором». По его словам, украинский лидер оказался заложником заранее выбранного курса, отступить от которого ему не позволят. Он добавил, что давление на Зеленского со стороны союзников даже жёстче, чем ожидания Трампа, и что президент Украины по сути едет мешать американскому лидеру реализовывать собственный стратегический план.

В то же время Эммануэль Макрон сделал заявление о возможных территориальных уступках, дистанцировавшись от позиции Киева. По мнению аналитиков, единственный вариант, при котором Зеленский сможет согласиться, — это ультимативная и максимально жёсткая линия Трампа. Однако, как указывают в Европе, американский лидер параллельно ведёт собственную игру против Брюсселя, план которой уже сформирован.

В итоговом расчёте, отмечают в Win\win, куда важнее вопросы общей безопасности на континенте и стабильное мирное урегулирование с гарантиями для России, чем политическое будущее самого Зеленского.