«Ситуация безвыходная»: эксперты делают прогнозы по встрече Зеленского в США

Владимир Зеленский лишится поддержки европейских союзников, а позже и своей власти, если откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает aif.ru, об этом заявили опрошенные политологи.

Угроза для власти

Напомним, что 15 августа президент России Владимир Путин встретился с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. После этого глава США пригласил Зеленского в Вашингтон — их переговоры должны состояться 18 августа. Вместе с украинским политиком в Соединенные Штаты приедут его европейские союзники — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, глава Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.

По мнению политолога Василия Вакарова, «группа поддержки» нужна Зеленскому, поскольку один он точно не справится — украинский политик вместе с лидерами ЕС хотят склонить Трампа на свою сторону.

«Если он пойдет на сделку по Украине на условиях, которые американский президент озвучивал ранее, то для Зеленского это будет равносильно политической смерти. Поэтому он всеми силами будет перетягивать Трампа на свою сторону», — заявил эксперт.

Если под давлением Трампа Зеленский согласится на сделку, он рискует полностью потерять власть, поскольку «останется один». По оценке Вакарова, тогда политик пробудет во главе Украины еще около полугода — после украинская армия будет уничтожена, а внутри элит начнется политическая борьба.

Политолог также считает, что Зеленский придет на встречу в костюме, чтобы порадовать Трампа. В прошлый раз отказ главы киевского режима от официального стиля стал причиной скандала в Белом доме.

Возможна провокация

Трамп заявлял, что после своей встречи с Зеленским хотел бы провести трехсторонние переговоры — уже с главами РФ и Украины. Они могут состояться уже в пятницу, 22 августа. Политолог Константин Блохин считает, что для этого могут выбрать нейтральную территорию — ОАЭ, Турцию или Саудовскую Аравию. Однако не столько важно место встречи, сколько их итоги.

«Исходя из экстраординарного характера Зеленского, вполне возможно, что он может устроить провокацию. Похожий инцидент уже был в Овальном кабинете Белого дома. Он может что-то подобное реализовать, если его не удовлетворят итоги трехсторонней встречи с Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным», - отметил эксперт.

Кроме того, на такую встречу скорее всего не позовут европейских союзников Зеленского, помощь которых могла бы ему пригодиться. Блохин отметил, что единственный способ для украинского политика склонить на свою сторону Трампа — это деньги. Их нет у Киева, однако они есть у ЕС.