Европейцам дали важный совет по встрече Трампа и Зеленского

Lenta.ru

Мнение Европы на встрече с президентом США Дональдом Трампом должны озвучить премьер-министр Великобритании Кир Стармер или генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Совет по переговорам в Белом доме дал бывший секретарь британского МИД Саймон Макдональд в статье для The Guardian.

Европейцам дали важный совет по встрече Трампа и Зеленского
© Лента.Ru

По мнению дипломата, такой формат, когда каждый присутствующий на встрече лидер делает заявление, «просто не подходит» для этого случая, поскольку на переговорах будут присутствовать три ключевые группы: США, Украина и Европа. Он подчеркнул, что у европейцев «должен быть один спикер».

«Остальные участники говорят достаточно хорошо для большинства встреч, но причудливость Трампа может сбить их с толку. [президент Франции] Эммануэль Макрон, [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц и [премьер Италии] Джорджия Мелони говорят достаточно хорошо, чтобы донести любую мысль, которую хотят, но не всегда лучшим образом. Трампа легко обидеть», — отметил он.

Макдональд приходит к выводу, что от имени Европы должны говорить либо Стармер, либо Рютте. Он объяснил, что встреча будет проходить полностью на английском языке, а среди европейцев единственным носителем является британский премьер, в то время как генсек альянса представляет военный блок.

Он подчеркнул, что выступающий должен излагать свою точку зрения без бумажки и обязательно смотреть американскому лидеру в глаза, быть готовым к тому, что его перебьют, но при этом достаточно внимательным, чтобы не потерять нить, и продолжить выступление, когда президент США «утихнет».

Ранее стало известно, что среди лидеров Европейского союза началась паника из-за предстоящей встречи Трампа и президента Украины Зеленского.