Европейцам дали важный совет по встрече Трампа и Зеленского

Мнение Европы на встрече с президентом США Дональдом Трампом должны озвучить премьер-министр Великобритании Кир Стармер или генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Совет по переговорам в Белом доме дал бывший секретарь британского МИД Саймон Макдональд в статье для The Guardian.

По мнению дипломата, такой формат, когда каждый присутствующий на встрече лидер делает заявление, «просто не подходит» для этого случая, поскольку на переговорах будут присутствовать три ключевые группы: США, Украина и Европа. Он подчеркнул, что у европейцев «должен быть один спикер».

Макдональд приходит к выводу, что от имени Европы должны говорить либо Стармер, либо Рютте. Он объяснил, что встреча будет проходить полностью на английском языке, а среди европейцев единственным носителем является британский премьер, в то время как генсек альянса представляет военный блок.

Он подчеркнул, что выступающий должен излагать свою точку зрения без бумажки и обязательно смотреть американскому лидеру в глаза, быть готовым к тому, что его перебьют, но при этом достаточно внимательным, чтобы не потерять нить, и продолжить выступление, когда президент США «утихнет».

Ранее стало известно, что среди лидеров Европейского союза началась паника из-за предстоящей встречи Трампа и президента Украины Зеленского.