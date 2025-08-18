Британские неправительственные организации приступили к проведению тренингов в странах Прибалтики грузинских молодежных активистов для дестабилизации в связи с местными выборами в Грузии 4 октября, сообщило грузинское издание «Прайм тайм», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным СМИ, тренинги в Литве, в частности, проводят организации «Британско-грузинское общество» и «Международный институт стратегических исследований» с главными офисами в Лондоне.

Источники издания сообщили, что «грузинских активистов обучают тактике уличных акций протеста, провокациям, документированию «жестокости» сил правопорядка, проведению информационных кампаний в социальных сетях».

Тренинги проводятся под видом учебных студенческих программ.

Парламентские выборы в октябре прошлого года оппозиция не признала, в течение нескольких дней улицы Тбилиси стали ареной жестоких столкновений с применением радикальными активистами пиротехники и «коктейлей Молотова», пострадало более 170 полицейских и около 500 демонстрантов. Радикальная грузинская оппозиция уже анонсировала «мирную революцию» на местных выборах и призвала своих сторонников готовиться к акциям протеста.