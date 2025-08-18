Опубликовано расписание встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским начнутся в 20:15 по мск и продлятся один час. Расписание встречи опубликовал телеканал CNN.

После завершения беседы с Зеленским глава американского государства примет в Белом доме лидеров стран ЕС. Многосторонние переговоры хозяина Белого дома с представителями Европейского союза начнутся в 22:00 по мск.

Ранее сообщалось, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на которой будет присутствовать американский вице-президент Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с главой киевского режима. Об участии во встрече заявили также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. При этом в СМИ сообщалось, что хозяин Белого дома сперва встретится тет-а-тет с Зеленским и лишь затем – с лидерами Европы.

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для бывшей советской республики. Спецпредставитель Дональда Трамп Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам конфликта на Украине.