Трамп назвал настоящего лидера ЕС

Президент США назвал настоящего лидера Европейского союза (ЕС) — по его мнению, им является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом он заявил на Украины Владимиром Зеленским и главами европейских государств.

«Фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, с которой мы недавно заключили отличную сделку, вы, возможно, обладаете большей властью, чем все эти парни здесь», — сказал глава Белого дома.

На встрече с Трампом, помимо фон дер Ляйен и Зеленского, присутствовали главы Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО.

В июле Трамп и фон дер Ляйен договорились о торговой сделке. ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. Страны ЕС также откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.