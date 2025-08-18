В Турции рассказали о возможных угрозах Трампа в адрес Запада

Глава США Дональд Трамп будет использовать угрозы в адрес западных стран, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Пока все идет по плану американского президента, считает Мехмет Перинчек, турецкий политолог и эксперт по международным отношениям и внешней политике Турции, сообщают РИА Новости.

В минувшую пятницу на территории Аляски состоялись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом. Встреча лидеров России и США прошла на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате «три на три» длились два часа и сорок пять минут. От России в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От Соединенных Штатов присутствовали государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

По словам Перинчека, соглашение о прекращении огня будет достигнуто между Россией и Украиной при посредничестве США. Трамп планирует передать финальную версию мирного соглашения Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, отметил он.