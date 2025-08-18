Путин показал Трампу доказательства жестокости Киева

Президент России Владимир Путин на саммите в Анкоридже передал главе США Дональду Трампу книгу с фотографиями и петицией от одной тысячи украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать с территории РФ. Об этом сообщил американский лидер.

«Там одна тысяча человек, более одной тысячи заключенных... Что ж, они (украинские власти — прим. URA.RU) должны их принять. Они (власти России — прим. URA.RU) собираются освободить их. У меня есть книга с каждым [из списка пленных]», — заявил Трамп после встречи с российской делегацией во главе с Путиным. Слова передает RT.

По информации издания, книга содержит не только фотографии украинских военнопленных, но и специальную петицию, а также QR-код, который ведет на сайт 1000ua.ru. На портале размещены фотографии и полный список пленных, которых российская сторона готова передать Украине. Американский лидер подтвердил, что ознакомился с представленными материалами и списком.

Ранее помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский сообщил, что в рамках обмена 14 августа украинская сторона отказалась принимать большинство военнопленных, обратившихся к главе Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении. По словам Мединского, из тысячи пленных военнослужащих ВСУ, выразивших желание вернуться на родину, Киев согласился принять лишь двоих.