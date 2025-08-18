Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от претензий на Крым

Владимир Зеленский после призыва американского лидера Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым неопределённо посетовал на то, что Украине «не следовало отказываться» от него в 2014 году.

«Конечно, не стоило отдавать Крым тогда...», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом каких-либо конкретных планов Зеленский не привёл.

Одновременно с этим он отметил, что якобы хочет «быстро и надёжно» завершить этот конфликт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Social Truth, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», если захочет, отказавшись от Крыма и от вступления Украины в НАТО.