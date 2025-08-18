Пока вы спали: планы НАТО на Украину и письмо жительницы ЛНР жене Трампа

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В НАТО рассказали о планах на Украину

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер рассказал, чего ожидают Соединенные Штаты. Предположительно, Украина станет крупным поставщиком оружия в европейские государства при увеличении ими расходов на оборону, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

“Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились”, — предположил он в своем интервью.

Он также отметил, что Западу необходимо задуматься, как будет выглядеть экономика Украины в будущем. По мнению Уитэкера, самостоятельно восстановить страну Киев не сможет.

Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись американского лидера в соцсети Truth Social.

"Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", — написал Трамп.

Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей. Отмечается, что ранее комиссия по предупреждению коррупции усмотрела в его словах нарушение кодекса поведения должностных лиц, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в Facebook*.

"Комиссия по предупреждению коррупции зафиксировала нарушение кодекса поведения в моих словах по двум эпизодам. Любимый народ, хотя я не полностью согласен с некоторыми оценками решения, я прошу прощения у всех вас", — написал Пашинян.

Политик уточнил, что его извинения касаются выражений, упомянутых комиссией.

СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме

Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнётся в 20.15 мск. Встреча с участием лидеров стран ЕС – в 22.00 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Roll Call.

Согласно графику Белого дома, в 19.00 мск европейские лидеры прибудут в Белый дом. В 20.00 мск Трамп поприветствует Зеленского, после чего начнется встреча двух лидеров в 20.15 мск. В 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров стран ЕС, в 21.30 мск они сделают совместную фотографию, в 22.00 мск начнутся их переговоры.

Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа

Школьница из Луганска Фаина Савенкова написала письмо первой леди США Мелании Трамп. В нем она рассказала, что уже одиннадцать лет живет под обстрелами ВСУ, а также указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса, пишет РИА Новости.

"Здравствуйте, госпожа Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я — одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", — пишет школьница.

В тексте также говорится, что дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали Европа и бывший президент США Джо Байден.

