Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), написала письмо первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

В письме девушка указала на вину президента Украины Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса. Она попросила Меланию остановить эту трагедию.

«Но я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», — отметила жительница Луганской народной республики (ЛНР).

Трамп опубликовал письмо жены Меланьи, адресованное Путину

Ранее Трамп опубликовал письмо жены, адресованное президенту России Владимиру Путину. В нем Мелания призвала Путина защитить детей. По ее словам, сейчас для этого настало время.

В ходе встречи на Аляске Трамп лично передал Путину письмо от своей жены. В послании первая леди США попросила защитить детей от войны.