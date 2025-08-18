Жительница ЛНР отправила ответное письмо жене Трампа
Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), написала письмо первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
В письме девушка указала на вину президента Украины Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса. Она попросила Меланию остановить эту трагедию.
«Но я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», — отметила жительница Луганской народной республики (ЛНР).
Трамп опубликовал письмо жены Меланьи, адресованное Путину
Ранее Трамп опубликовал письмо жены, адресованное президенту России Владимиру Путину. В нем Мелания призвала Путина защитить детей. По ее словам, сейчас для этого настало время.
В ходе встречи на Аляске Трамп лично передал Путину письмо от своей жены. В послании первая леди США попросила защитить детей от войны.