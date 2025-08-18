Зеленский сообщил о своем прибытии в Вашингтон

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон. В своем Telegram-канале он утверждает, что позже встретится с главой Штатов Дональдом Трампом.

«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра (по местному времени — прим. "Ленты. ру") встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами», — написал он.

Зеленский поблагодарил главу Белого дома за приглашение в Вашингтон. По его словам, все стороны одинаково «хотят быстро и надежно закончить эту войну». И мир должен быть длительным, добавил он.

Белый дом: встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск

Ранее Дональд Трамп рассказал, что в Белом доме пройдет «большой день» в преддверии встречи с лидерами стран Евросоюза и Владимиром Зеленским. Кроме того, для Соединенных Штатов важно встретить такое число европейских политиков, заверил он.

18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.