Уитакер: гарантии безопасности Украине от США исключают членство в НАТО

Гарантии безопасности Украине от США исключают членство в НАТО и необязательно означают переброску американских войск на украинскую территорию.

Об этом заявил постпред Соединённых Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News, пишет ТАСС.

«В конечном итоге это должен решить президент (США Дональд. — RT) Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска», — сказал он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Киева.