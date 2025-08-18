Военный эксперт рассказал о зависимости будущего Украины от России и США

Встреча глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа показала, что будущее Украины зависит от двух сверхдержав. При этом Европа в данном вопросе вышла из игры, высказал мнение тунисский военный эксперт по международным отношениям Абдель Хамид Махфузи, пишет ТАСС.

«Теплый прием, оказанный Трампом Путину, напоминает об унизительном приеме, который он оказал Зеленскому в Белом доме в недавнем прошлом, и это сильный и суровый сигнал последнему и его западным сторонника», — подчеркнул эксперт.

Махфузи добавил, что отсутствие или игнорирование основных участников конфликта, то есть Зеленского и ЕС, со стороны Трампа не было случайным. Таким образом, будущее Украины, по сути, зависит от двух сверхдержав.

По мнению эксперта, саммит стал важным шагом для России, «прорвавшим ее блокаду и изоляцию».

Трамп заявил о возможности Зеленского завершить конфликт немедленно

Ранее американские СМИ сообщили, что гарантии безопасности для Украины в рамках обсуждаемого мирового соглашения не будут включать членство в НАТО. При этом данная позиция противоречит заявлению европейских лидеров. Политики настаивают, что Украине должно быть предоставлено право добиваться членства в альянсе.

До этого польский премьер Дональд Туск заявил, что игра за будущее Украины вошла в решающую стадию.