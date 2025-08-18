Публикация президента США Дональд Трамп в соцсети Truth Social с обращением к Владимиру Зеленскому о способах «почти немедленного» прекращения конфликта на Украине вызвали обеспокоенность в Киеве и ряде европейских стран, передаёт телеканал CNN.

«Публикация вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение (президента России Владимира. — RT) Путина», — говорится в статье.

Европейцы и Киев опасаются, что Трамп затем может обвинить Украину в отказе от сделки и прекратить любое участие в конфликте.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», если захочет, отказавшись от Крыма и вступления Украины в НАТО.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.