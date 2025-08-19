В США рассказали о «невидимом Путине» в Белом доме

На встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами Европы президент США Дональд Трамп очень часто приводил позицию своего российского коллеги Владимира Путина, пишет The New York Times (NYT).

Сюрреалистичность происходящего усиливало то, как Путин парил над всем этим, словно персонаж за кулисами, словно невидимый, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, Трамп постоянно возвращался к точке зрения главы российского государства. Хозяин Белого дома не раз упоминал, что ему необходимо позвонить Путину, чтобы сообщить ему о ходе встреч, отмечается в материале.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как отметил хозяин Белого дома, после их очной встречи могут состояться и переговоры в трехстороннем формате, в которых уже будет задействован он сам.