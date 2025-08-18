Зеленского обвинили в нежелании урегулировать конфликт на Украине

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в мире. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Азаров обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине. Он предположил, что уступки украинского лидера в вопросе разрешения конфликта с Россией определят США. Он подчеркнул, что ход урегулирования кризиса определяют Москва и Вашингтон.

«Решение украинской проблемы находится в руках двух стран — России и США. Они больше других заинтересованы в том, чтобы был мир в Европе и на других континентах», — отметил экс-премьер Украины.

Ранее Азаров заявил, что Зеленский отвергнет условия мира Трампа. «То, что Зеленский будет пытаться сорвать прогресс, это понятно», — добавил он.