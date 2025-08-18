Рубио описал визит лидеров ЕС словами «не для того, чтоб не допустить унижения Зеленского»

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) едут в Вашингтон не для того, чтоб не допустить унижения президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом их визит в интервью CBS описал госсекретарь США Марко Рубио.

Он ответил на вопрос журналистов, которые напомнили главе Госдепа о перепалке, произошедшей между украинским лидером и главой Белого дома Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале.

«Это так глупо говорить, что они приедут сюда завтра не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать», — подчеркнул Рубио.

Белый дом отказался гарантировать обязательную встречу Трампа, Путина и Зеленского

По его словам, визит состоится, поскольку США работают с Европой и ведут переговоры, встречаются на других площадках.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Украинский лидер отверг эту идею.