WP: на Украине допустили повторение перепалки Трампа с Зеленским в Белом доме
На Украине допустили повторение во время встречи 18 августа в Вашингтоне перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова.
«К сожалению, такой риск действительно есть», — сказал он.
Белый дом отказался гарантировать обязательную встречу Трампа, Путина и Зеленского
Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон также допустил повторение перепалки.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что дал «несколько советов» Владимиру Зеленскому о том, как вести себя в Белом доме.