Пашинян извинился за оскорбительные высказывания о святом отце

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения за одно из своих высказываний в адрес представителя Армянской апостольской церкви. Как отмечают местные СМИ, на этот шаг глава правительства пошел под давлением Комиссии по предупреждению коррупции.

"Комиссия по предупреждению коррупции РА зафиксировала в моей речи нарушение правил поведения. Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками решений, прошу прощения у всех вас", - заявил Пашинян.

Речь идет о скандальном посте в соцсетях, в котором премьер Армении в ответ на критику со стороны архиепископа Баграта Галстаняна написал: "Святой отец, иди и продолжай иметь свою тетю".

Комиссия посчитала такие выражения недопустимыми, такая запись, как отмечается, имеет грубый и непристойный оттенок. Сама публикация в соцсетях признана нарушением норм поведения и требований статьи "О госслужбе".