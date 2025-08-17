Белый дом отказался гарантировать обязательную встречу Трампа, Путина и Зеленского

Трехсторонняя встреча между президентами США, России и Украины Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не гарантирована после переговоров американского и украинского лидеров в Вашингтоне 18 августа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновника Белого дома.

© Lenta.ru

Соединенные Штаты надеются, что саммит трех глав государств состоится позже на грядущей неделе, отметил представитель американской администрации, однако отказался гарантировать, что это точно произойдет.

Зеленский заявил о готовности обсуждать вопрос территорий на встрече с Путиным и Трампом

«Чиновник, однако, предупредил, что Белый дом не ждет, что встреча в понедельник обязательно приведет к этому», — говорится в публикации.

Ранее Трамп выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате с российским и украинским лидерами 22 августа. По данным Axios, глава Белого дома поделился своими планами с Европой и Украиной в ходе телефонного разговора после встречи на Аляске.