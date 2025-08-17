Глава Еврокомиссии сделала заявление в преддверии встречи Зеленского и Трампа

Европейские чиновники считают, что прийти к миру на Украине можно только силой. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

«Мир должен быть достигнут силой», — отметила она.

В воскресенье участники «коалиции желающих» из стран Европы обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины. На понедельник запланирована встреча Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

До этого сообщалось, что в Брюссель прибыл украинский лидер. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский во время брифинга с Фон дер Ляйен заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы на трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Также украинский лидер отказался от ряда пунктов, которые обсуждались президентами России и США на Аляске, в том числе от передачи под контроль Вооруженных сил РФ Донбасса.